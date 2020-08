El tres veces mundialista quería regresar al fútbol de Noruega

Redacción- El gerente deportivo del Saprissa, Víctor Cordero, no escondió que la salida de Christian Bolaños al fútbol de Noruega los tomó por sorpresa y que es un duro golpe.

Puesto que el futbolista de 36 años de edad fue la figura del Monstruo en el pasado Clausura 2020, donde se proclamaron como campeones nacionales.

Actuaciones que le permitieron llamar la atención del IK Start, club donde ya militó entre el 2008 y el 2010 y que representó su saltó al exterior.

Cordero confirmó en una entrevista para el programa 120 Minutos de Monumental que las negociaciones se dieron muy rápido.

«Era algo que en realidad no esperábamos, fue algo que conversamos esta misma semana y fue todo muy rápido, son situaciones que se presentan en el fútbol, a lo mejor oportunidades que no no hay que dejar pasar y en Saprissa siempre que se pueda vamos a apoyar los deseos de los jugadores», comentó el gerente.

No obstante, el golpe al plantel dirigido por Wálter Centeno es mucho, debido a que se le fue el goleador del campeonato anterior con 18 tantos.

«En Saprissa sí muy dolidos porque era nuestro capitán, se fue el jugador emblema del equipo en el torneo anterior, pero cuando se dan situaciones de este tipo hay que aflojar un poquito y darse cuenta que es un deseo personal», afirmó Cordero.

El arraigo que tiene Bolaños hacia dicho equipo y su deseo de volver a jugar en Noruega también mediaron en la salida del futbolista que se oficializó el pasado miércoles.

«Yo me imagino lo que puede sentir, porque va ir a vivir a un país que en los últimos 20 años o más siempre ha estado en los países mejor calificados en calidad de vida», añadió.

En Saprissa ahora valoran opciones para traer un refuerzo más al equipo, puesto que el movimiento de Bolaños no lo tenían contempledo y debilita al equipo.

Por lo que los rumores sobre el interés hacia el Marcel Hernández han vuelto a crecer, pese a que el Monstruo ya tiene los tres cupos de extranjeros disponibles ocupados.