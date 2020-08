Su continuidad en el banquillo no esta asegurada

Redacción- El técnico del Herediano, Víctor «Mambo» Núñez aplaudió la labor de sus dirigidos para dejarse la Supercopa ante el Saprissa.

Los rojiamarillos se dejaron el trofeo tras un partido de gran intensidad realizado esta noche en el Estadio Nacional.

Pero fueron los rojiamarillos los que lograron dejarse el trofeo y sumar un éxito más a sus vitrinas que se plagado de campeonatos.

«Este equipo no es el de hace años que no lográbamos nada, este equipo tiene casta de campeón y siempre estamos ahí peleando, los muchachos durante la semana han trabajado bien, durante la pretemporada, cuando estuvo Jafet (Soto), después de que estuvo Jafet, aunque estaba yo, alguien que no tiene tanta experiencia en primera división y el manejo de un grupo tan grande, pero eso es lo importante, que vamos a seguir trabajando e independientemente de lo que hagan los otros clubes nosotros vamos a trabajar por nuestra línea y la línea de nosotros solo es una, que queremos el campeonato siempre», afirmó Núñez.

El goleador histórico del fútbol tico consiguió su primer título oficial como entrenador en su debut en los banquillos.

No obstante, su continuidad aún no se encuentra garantizada y depende de si a Jafet Soto le revocan la sanción con la que cuenta actualmente.