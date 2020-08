Redacción- Unos cerdos trabajan en equipo para devolver al agua a un pez que se había quedado atrapado en la tierra.

Un funcionario del Servicio Forestal de la India publicó el pasado domingo en su cuenta de Twitter el vídeo que enterneció las redes.

Durante la grabación, se puede apreciar como un grupo de cerditos se acercan al pez y comienzan a empujarlo con sus hocicos hasta el estanque que tienen junto a ellos, logrando que la carpa vuelva a su hábitat natural.

«El acto más pequeño de bondad vale más que la mayor intención», escribió Susanta Nanda acompañando al vídeo viral que ya cuenta con miles de visualizaciones en Twitter.

The smallest act of kindness

Is worth more than the greatest intention💕 pic.twitter.com/eQijHBxkUM

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 23, 2020