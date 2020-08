Redacción- El volante costarricense Elías Aguilar consiguió una gran anotación este sábado en la derrota del Incheon United 1-3 ante el Gwangju FC.

La anotación del tico fue la primera del compromiso, pero la misma no basto para que su club hiciera respetar su localía y terminó siendo derrotado.

El exjugador del Club Sport Herediano sacó un remate desde fuera del área con su pierna izquierda que fue imposible de detener para el guardameta rival.

Lo que le permitió al Incheon abrir el tanteador tan solo a los 23 minutos del primer tiempo, en un compromiso que contó con una pequeña presencia de aficionados.

Aguilar fue el mejor jugador de su equipo durante el compromiso, así lo demostró tan solo unos minutos después con una gran pase para su compañero Jun-beom Kim.

No obstante, el empate de 1-1 para el Gwangju, equipo de Marco Ureña, cayó a los 72 minutos del tiempo acumulado, gracias a la definición de Won-sang Eom.

Este mismo volante fue la figura del compromiso, al poner también el 1-2 tras una salida en velocidad que fue definida en un mano a mano contra el guardameta al minuto 86.

La remontada se terminó de consumar ya sobre la hora, cuando al minuto 90 el brasileño Felipe Silva con un remate pegado al palo derecho del potero rival.

Con este resultado el Incheon se mantiene en la última casilla de la tabla con solo cinco puntos obtenidos en 14 jornadas realizadas.

Mientras que el Gwangju se ubica en noveno puesto con 14 unidades en la misma cantidad de juegos efectuados.

HIGHLIGHT | @incheonutd 1-0 @GWANGJU_FC

Elías Aguilar gives his side the lead with a fantastic solo effort for his first goal since returning to Incheon.

