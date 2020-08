Redacción- Un vídeo difundido este lunes en las redes sociales muestra cómo dos oficiales del Departamento de Policía de Cayo Hueso, Florida, EE.UU., esposan a un niño con discapacidad en una escuela.

Según un informe policial obtenido por TMZ, los hechos tuvieron lugar en diciembre del 2018.

El medio manifiesta que el niño amenazó a su maestra, diciendo»Mi mamá te va a golpear el trasero» y luego le golpeó en el pecho con su mano derecha. La profesora afirmó que todo comenzó cuando el niño no estaba bien sentado en su silla.

La grabación de la cámara corporal fue publicada por Ben Crump, abogado de derechos civiles de Tallahassee y también representante de la familia de George Floyd.

«La policía usó tácticas de ‘miedo’ con un niño con necesidades especiales», escribió en su cuenta de Twitter Ben Crump.

El abogado detalló que el chico mide un poco más de un metro y pesa alrededor de 30 kilos.

«Pensaron que era apropiado esposarlo y transportarlo a una prisión de adultos para procesarlo. ¡Era tan pequeño que las esposas se le cayeron de las muñecas!», agregó.

Según el jefe de Policía de Cayo Hueso, Sean T. Brandenburg, aseguró en una declaración que sus oficiales no hicieron nada malo, informa Miami Herald.

