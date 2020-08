Redacción- ¡Impactante! Niña muestra en TikTok los abusos sexuales de su abuelo contra su hermanita

Una serie de videos de Tik Tok donde se muestra un aparente abuso sexual contra una niña de 11 años en Chile está causando conmoción, y las autoridades ya detuvieron al hombre acusado del grave delito, que será formalizado este jueves por la Fiscalía Centro Norte tras considerar que se obtuvieron evidencias suficientes.

En los vídeos que circulan en redes se aprecia al adulto mayor tocando las partes íntimas de la niña por debajo de las conijas.

Es importante mencionar que los hechos que causaron indignación en las redes y en un grupo de vecinos de Santiago Centro que procedieron a protestar a las afueras de la casa del hombre exigiendo justicia para las niñas.

LEA TAMBIÉN: (Vídeo) Hombre manosea desde carro a mujer que viajaba en bicicleta

Según medios internacionales, la denuncia por abuso sexual fue presentada en Carabineros de Maipú el pasado 13 de julio y hasta el lunes pasado, no se había hecho nada.

Según explicaron desde la Policía de Investigaciones (PDI), las imágenes se publicaron a mediados de julio, causando gran repercusión en esa red social, muy popular entre niños, jóvenes y adolescentes.

«El siempre les decía ‘mi gordota‘ o les tocaba la guata. Siempre, desde chicas. Entonces yo no sé quien fue el que subió esos videos, quiero ver a que vamos a llegar con esto, ya está bueno, estoy aburrida, estoy cansada. Los nervios ya no me dan más», expresó la mujer quien espera que la justicia aclare lo sucedido.

Según medios de comunicación internacionales, la abuela no estaba de acuerdo con lo sucedido.

La abuela atacó a los padres de las niñas porque según la mujer se podía conversar lo sucedido: «Si fueran las niñas las que subieron el video ¿Dónde están los papás? (…) porque esto se podría haber conversado, igual pudo haber llegado la Fiscalía, pero no haber subido el video».