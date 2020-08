Redacción – Una novia disfrutaba de su sesión de fotos con su hermoso y elegante vestido blanco, cuando inició la explosión en Beirut.

Se trata de Israa Seblani, quien se casaba este martes en Líbano, pero las detonaciones interrumpieron su día especial.

El vídeo se hizo viral cuando la agencia Reuters lo publicó en sus redes sociales. Los usuarios se conmovieron al pensar en el duro momento que están viviendo los ciudadanos de la capital de Líbano.

Las imágenes evidencian la potencia de la explosión, pues ella fue empujada por la vibración y la fuerza de la segunda detonación, la más fuerte de todas.

Tanto la novia como su fotógrafo y otros ciudadanos tuvieron que huir rápidamente del lugar.

This is the terrifying moment a bride's wedding shoot is interrupted by yesterday's Beirut blast, forcing her to flee for cover. pic.twitter.com/dKq8itJrov

— Metro (@MetroUK) August 5, 2020