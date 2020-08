Prieto ha tenido que «retirar lo dicho» en varias ocasiones

Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado, justificó las desafortunadas declaraciones del ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, e indicó que «es un hombre apasionado».

Los medios de comunicación y la misma ciudadanía le han cuestionado al gobierno que tienen un serio problema de comunicación, pues Prieto ha tenido que retirar lo dicho en varias ocasiones por mala coordinación como vocero.

En una entrevista para un programa de Teletica, le consultaron sobre las fallas que ha habido en el área de comunicación del gobierno, a lo que él respondió que hay un sector de la población con autismo, para dar a entender que no entienden el tema en cuestión.

«Yo siento que hay un cierto autismo en algunos sectores del país, Pero bueno, sin duda hay que mejorar en todo y hay que hacer un esfuerzo por comunicar mejor lo que se esta haciendo y lo que se esta pensando. El problema no es un problema de comunicación», afirmó el ministro.

Ante las críticas y reproches, el ministro únicamente ofreció una disculpa «a medias» por medio de una carta sin firma y publicada en redes sociales y enviada a la prensa.

También tuvo que disculparse por minimizar el asesinato del afroamericano George Floyd en Estados Unidos.

No obstante, para Alvarado eso no es motivo de retirarlo del cargo tan importante en la administración.

«Don Marcelo tiene la característica de que es un hombre apasionado y tiene expresiones como las que hemos visto. También tiene la hidalguía de corregirse, no es una persona soberbia y, si tiene que pedir una disculpa, lo hace. Eso habla de que es una persona de diálogo y de reconocer, yo valoro esa actitud», expresó Alvarado en conferencia este miércoles.

Algunos ministros de este gobierno han sido sumamente criticados porque parecen tener poco asesoramiento en la parte de comunicación.

Por su parte, el presidente destaca que Prieto y los demás jerarcas tienen su confianza.

«Los jerarcas gozarán de mi confianza hasta que estén en el cargo. Cuando no estén en el cargo es por alguna circunstancia o porque no gozan de mi confianza. Yo me siento respaldado y siento que don Marcelo está comprometido con lo que estamos haciendo en este momento, que no es un momento nada fácil», agregó.