«Costa Rica es muy racista y solapada», comentó Thelma Darkings en el programa «Sin Pelàez en la lengua».

La conocida artista dijo que un día no la dejaron entrar a una discoteca. «No me dejaron entrar en Escazù. A mi no me dejaron entrar por negra, andaba bien vestida. El guarda me dijo vea la cámara detrás mio, por favor ayúdeme», agrego.

Thelma manifestó que cuando la gente le hace algo ella nunca piensa que es por su color de piel.

«No todo lo que le sucede es por la etnia, la gente tiene problema todos los días», dijo Darkings.