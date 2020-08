Zaguero fue presentado como uno de los refuerzos de peso pero aún no ha practicado con el resto del equipo

Redacción- El técnico del Deportivo Saprissa, Wálter Centeno, le pide ayuda a las autoridades para que dejen entrar a Esteban Espíndola.

Paté se hizo presente este jueves en una conferencia de prensa previo al duelo del próximo sábado ante el Herediano por la Supercopa.

El estratega aprovechó la oportunidad para referirse al caso de Espíndola, quien aún aguarda en suelo hondureño para poder arribar al país.

Puesto que Costa Rica ya tiene abiertos los aeropuertos pero solo para vuelos procedentes de Canadá, Reino Unido y la Unión Europea.

Aspecto que ha complicado la llegada del zaguero argentino a territorio nacional y por lo que no ha realizado ninguna práctica bajo el mando de Centeno.

«Es pedir un favor de que me lo dejen entrar, porfa, déjenlo entrar, es una persona que viene a trabajar, ya me metí en un tema que no es mío pero porfa ayúdenme, nunca pido ayuda, pero depende de cuándo permitan que Espíndola entre, no depende de mí, depende en este caso de la situación, del país, así que espero que la junta directiva y administrativa de Saprissa, junto con Víctor Cordero puedan resolver ese inconveniente que tenemos con él», afirmó el estratega del Monstruo.

Centeno también dejó en claro que el único jugador que falta de incorporarse al plantel es el propio sudamericano.

Esto para descartar la llegada de un nuevo refuerzo al equipo tibaseño, que no cuenta con un centro delantero natural dentro de su plantel.

«Nos falta un jugador por llegar, que es en este caso Esteban Espíndola, lo vamos a esperar, la junta directiva y la parte administrativa esta haciendo todo lo humanamente posible porque él esté aquí, porque la verdad es que contamos con él.»

«Es el único jugador en el que estamos pensando de momento, ya si no se da podemos abrir una ventana donde podemos tener opción de una plaza, pero en este momento no, nuestra prioridad es Esteban, que quede claro», comentó Paté.

LEA TAMBIÉN: Barrantes seguirá de cuarentena porque su esposa dio positivo por el virus

Las salidas de Ariel Rodríguez y Manfred Ugalde al fútbol extranjero dejaron sin opción de un centro delantero nato dentro del equipo.

Por lo que en los últimos días se ha rumoreado sobre el posible regreso de David Rámirez al Saprissa, aunque el atacante aún acarrea una lesión.