Hermano de McDonald considera que presión de los manudos estaba sobre el atacante

Redacción- Yherland McDonald, hermano del atacante Jonathan McDonald considera que la historia del delantero habría cambiado si hubiese jugado con Bryan Ruiz y Álvaro Saborío.

Pues el hermano y representante de «Big Mac» considera que la presión de los fracasos manudos recaía en los hombros del atacante.

Aspecto que lo hacen pensar que si el ahora atacante de Herediano hubiese compartido camerino con Ruiz y Saboría habría estado dividida más dividida.

Yherland habló con AMPrensa.com y no dudó en responder ante las interrogantes que se le realizaron mostrando su cara más sincera a la hora de contestar.

«Yo creo que sí, es una pregunta que no me la he hecho. Pero creo que sí, hubiera cambiado por el hecho que el problema de Jonathan en La Liga era que la presión estaba muy identificada en quién tenía que caer y ese era él.

Obviamente al estar Bryan Ruiz y Saborío en presencia también, pues el tema de la presión personal, que yo divido en esas dos ramas, hubiera cambiado mucho y hubiera liberado mucho, yo creo que la situación de Jonathan si hubiera sido diferente», afirmó Yherland.

Con estas declaraciones el hermano del atacante rojiamarillo deja en claro que el exceso de presión que cargaba su hermano sobre los hombros fue la causante que la relación entre el club erizo y él llegara a su fin.

Sin embargo; la familia de Jonathan McDonald no quiere vivir de supuestos y ahora están enfocados en el desempeño del delantero en el equipo florense.