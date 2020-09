Ante faltante de conectividad en sus hogares

Familias enfrentan problemas por crisis

Redacción- Niños de la Escuela Kilómetro Siete en Golfito deben ingeniárselas para enviar las evidencias de los trabajos realizados durante este tiempo de clases a distancia utilizando datos móviles.

Los menores, que no tienen conectividad a internet en sus hogares, deben usar los celulares de sus padres para poder sacar fotografías que evidencien el cumplimiento en la elaboración de las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Así lo contó la maestra de estos menores, Irasama Hernández, quien tiene a su cargo 31 estudiantes, de los cuales, solo uno tiene Wifi en su casa.

Las limitaciones que algunos de estos menores enfrentan, pese a lo difícil que ha sido, no es un impedimento para que logren participar activamente de sus clases.

«Trabajan por datos, en cuanto a mandarnos las evidencias por WhatsApp con fotos.

Todos los días nosotros estamos desde las siete de la mañana con el envío de evidencias.

Les ponemos un mensaje; a veces no nos responden pero porque tienen que esperar a que llegue el que tiene teléfono, que puede ser el que trabaja», relató Hernández.

La directora de la institución, incluso, puso a disposición su celular para los estudiantes que lo necesiten para enviar sus evidencias.

La mayoría de esos niños viven en una urbanización de bien social, la cual se ubica al frente del centro educativo.

Hernández contó que ha sido testigo de las grandes limitaciones que muchos padres enfrentan en momentos de desempleo o poco trabajo.

Sus mismos alumnos le ofrecen productos que sus padres o encargados buscan vender para poder subsistir.

El centro educativo también les ayude con la compra de materiales que deben usar para elaborar sus tareas.

«La mayoría de niños viven en un proyecto de vivienda al frente de la escuela, la mayoría es gente de muy escasos recursos», contó la docente a AM Prensa.

Sus alumnos, además de recibir las GTA completas e indicaciones correspondientes, reciben regalos con golosinas u otros detalles como un aliciente para que se motiven y sepan que ella está con ellos durante este convulso proceso educativo.

Los estudiantes del sistema público y privado se mantendrán por lo que resta de este 2020 recibiendo clases a distancia por motivo de la pandemia, tal y como lo anunció hace unas semanas atrás la ministra de Educación, Giselle Cruz.

El problema por las limitaciones de conectividad para cerca de 500 mil estudiantes sigue ahí, mientras el MEP busca impedir que quienes no participan en clases a distancia sean excluidos del sistema.

90 mil estudiantes no se han reportado con sus docentes en el periodo de lecciones a distancia, según datos proporcionados por el MEP.

El MEP aplicará los procesos de «exclusión escolar» a aquellos estudiantes sin ningún tipo de participación académica en el presente curso lectivo 2020.

Esa es la orden para todos los centros educativos en donde, luego de una búsqueda activa del estudiante, no hay ningún tipo de evidencia de su participación en el proceso educativo.

«Un estudiante que no tiene vinculación con el centro educativo ni con sus docentes, es un estudiante que si el centro no logra vincularlo nuevamente, es decir retener en estas circunstancias, lamentablemente pasa a hacer parte de los estudiantes excluidos del proceso», dijo Melania Brenes, viceministra Académica del MEP, a AM Prensa.

Brenes indicó que aquellos «que definitivamente no tienen ninguna vinculación y no cumplen con las tareas académicas, deben ser abordados desde los procesos de exclusión».