Adultos Mayores retoman clases de actividad física por medio de WhatsApp

Sesiones son de 30 a 40 minutos por semana

Redacción-Adaptarse a la nueva realidad haciendo uso de la tecnología, es así como el área de salud de San Ramón de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retomó las clases de actividad física con sus grupos de adultos mayores de una forma muy sencilla: videollamadas por medio de WhatsApp.

Claudia Chévez Orellana, licenciada en educación física del área de salud de San Ramón, tiene a cargo dos grupos de adultos mayores, que son población con factores de riesgos con edades desde los 55 años hasta los 91, y quienes encontraban en las clases presenciales un espacio no solo para mantenerse bien físicamente sino para socializar y compartir, convivencia que se daba desde hace ocho años.

“Con las primeras medidas tras la pandemia, las clases presenciales se suspendieron y todos acataron muy bien el mensaje, mejor en casita para cuidarnos y luego poder reunirnos nuevamente. Cada grupo estaba integrado por 65 adultos mayores y se venían dos veces a la semana” rememora la educadora física.

Pero el tiempo pasó y la posibilidad de retornar a la normalidad que existía antes de la pandemia no fue posible por lo tanto se hizo necesario replantear lo que se estaba haciendo para que esta población volviera a retomar la actividad física orientada.

“Valoramos opciones de mandarles videos o fotos de ejercicios que pudieran hacer pero que me aseguraba a mí que lo hacen bien. Tengo un grupito de ellos de WhatsApp y se me prendió el bombillo, de por qué no hacer la videollamada por este medio, ahora que se pueden hacer las llamadas grupales, ver cuántas llamadas aguantaba. Nos dimos cuenta de que podemos conectarnos ocho personas y no importa subdividir los grupos, ahorita estoy dando de seis a siete clases virtuales por día” comenta Chévez Orellana.

Para lograr esto, el primer paso fue adaptarse a WhatsApp y crear grupos de contacto de siete adultos mayores, cuenta la profesora Claudia, realizó entonces una llamada a cada subgrupo para realizar la inducción de cómo iban a retomar la actividad física.

Claudia imparte las clases desde su casa, donde teletrabaja los tres días de la semana que da las clases virtuales, ya que lunes y viernes asiste al área de salud de San Ramón donde planifica los ejercicios de la semana y lleva el control de asistencia de cada adulto mayor.