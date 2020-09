Lleida elogia el gran trabajo de Carevic en el León

Redacción – El gerente deportivo de Alajuelense, Agustín Lleida, asegura que Carevic le ha dado estabilidad deportiva al León, gracias a su gran trabajo en la institución.

Lleida ha sido uno de los grandes defensores del timonel argentino, ya que a pesar de las críticas de gran parte del liguismo, el directivo lo ha apoyado a muerte.

Para el gerente rojinegro siempre hay que evaluar a los directivos a base de números, debido que es la forma de saber como ha ido evolucionando el equipo.

Muchos aficionados de otros equipos dicen que La Liga llega a las finales para entregar el título, pero para Lleida esos son aprendizajes que han fortalecido al León.

Antes de la llegada del argentino, Alajuelense pasó varios torneos con más pena que gloria en el campeonato nacional, pero desde que llegó Carevic todo cambió.

Los manudos son líderes del Grupo A con 15 puntos en seis fechas y todo gracias al gran trabajo del técnico sudamericano y su plantel, que tiene felices a los manudos.

Agustín Lleida elogió al estratega del León en conferencia de prensa y resalta que la estabilidad que tiene el club, es muy diferente a la vivida años pasados.

«Al hay que evaluar con números como estaba La Liga y como está hoy. No me refiero a semanas atrás, me refiero a un año atrás. Ahora dice todo mundo que la Liga va llegar a la final pero la va perder, si antes La Liga no jugaba una final y no clasificaba.

Entonces creo que la estabilidad que estamos teniendo a nivel deportivo, es muy diferente a la que había anteriormente. Esa estabilidad la ha dado Carevic, que nos ha faltado el último paso, somos conscientes de ellos y trabajamos para poder darlo.

Es lo que queremos nosotros y como toda la afición, sabemos que más pronto que tarde llegará eso que todos deseamos», aseguró Lleida en conferencia de prensa.

Al inicio del Apertura 2020, el liguismo quería fuera del banquillo a Carevic, pero la directiva eriza tuvo paciencia y actualmente los rojinegros suma cuatro victorias al hilo.