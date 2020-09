Los manudos no son campeones desde diciembre del 2013

Redacción – El gerente deportivo de La Liga, Agustín Lleida, asegura que hablar de la copa 30 puede ser una carga, que en la institución creen que no es necesaria tener.

Lleida le baja el tono a la sequía de títulos del León, que inició desde diciembre del 2013. Desde esa fecha los manudos se han quedado a un paso de dar la vuelta olímpica.

A pesar de lo sucedido en los casi siete años sin ser campeones, el directivo cree que el Equipo de su Gente tiene 29 títulos lindísimos, ya que todos han costado mucho.

Para el español, el día que ganen la ansiada 30 les van a entregar la misma copa que cuando ganen el título 31 o 32 en la historia de Alajuelense.

Ante ello, Lleida deja claro que deben pensar en obtener campeonatos y no solo en enfocarse en llevar el trigésimo trofeo a las vitrinas del Morera Soto.

Agustín Lleida conversó con Multimedios Deportes y le mandó un mensaje al liguismo en general, con el fin que tengan claro que la institución buscará ser campeón este torneo.

«Hablar de la 30 puede ser una carga, que no es necesaria tener, porque al final La Liga tiene 29 campeonatos lindísimos, que todos costaron muchísimo de sacar y que el campeonato 30 se le ha complicado más o parece que ha tardado un poco más.

Pero no deja de ser un campeonato más, el día que ganemos levantaremos la mismo copa en la 30, 31 o la 32, estaremos muy felices, nos alegraremos por la afición, desde el día siguiente empezaremos a trabajar para ganar el próximo campeonato.

Creo que hay que hablar de campeonatos, no 30 ni 29 ni 31, si no que tenemos hacer bien las cosas para estar en la final el 20 de diciembre y poder ser campeones. Para el Real Madrid cuando no es levanta una copa es un fracaso, al igual que a Saprissa o La Liga», afirmó Lleida en un entrevista a Multimedios Deportes.

Alajuelense vive un gran momento en el Apertura 2020, ya que son líderes absolutos del Grupo A con 18 puntos en siete jornadas transcurridas.