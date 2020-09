Mineros tienen cerrado el paso en la ruta uno

Redacción – El alcalde de Abangares, Heriberto Cubero, asegura que el sentimiento es de solidaridad y frustración por la complicada situación que viven.

La Municipalidad se ha unido en uno solo con representantes de los coligalleros, con el fin de fortalecerse en los difíciles momentos que vive el cantón minero.

Los vecinos del cantón minero están inconformes con varias negociaciones suscitadas en los últimos días con el Poder Ejecutivo de la República y piden respuesta del gobierno liderado por Carlos Alvarado.

Ante ello, la impotencia, frustración y otros sentimientos, han invadido a las familias y vecinos abangareños, que atraviesan una dura situación.

Las autoridades todavía no les han solucionado la imposibilidad de vender el oro que extraen legalmente en las minas del cantón, que le dan empleo a más 2 mil personas.

El pueblo abangareño está en pie de lucha y más de 400 personas han bloqueado el paso a la altura del Río Congo, unos 500 metros antes a la entrada de Abangares.

Dicho movimiento inició desde las 7:30 am en el parque central del cantón, pero al no tener respuesta del gobierno optaron por cerrar el paso como medida de presión.

El alcalde de Abangares, Heriberto Cubero, conversó con AMPrensa.com y reveló que están esperando la mejor disposición del gobierno ante la difícil situación que viven.

«Estamos esperando la mejor disposición del gobierno y del señor presidente, que se acerca aquí Abangares y que nos venga a dar la solución que estamos pidiendo nosotros, que tenga la humildad de acercarse al pueblo abangareño.

Nos hemos visto afectados por una mala decisión y que nos tiene ahora en la situación económica en la que estamos, que no podemos vender el oro. El sentimiento del cantón es de solidaridad y de frustración, porque Carlos Alvarado tiene la potestad para tomar una decisión. Sin embargo, no sabemos porque no la toma», aseguró Heriberto Cubero a AMPrensa.com.

Cubero reveló que el movimiento inició a las 9:30 am y se mantendrá el paso cerrado por dos horas. Después se estará abriendo el paso regulado cada media hora.