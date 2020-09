López es uno de los puntos altos del León

Redacción – El volante hondureño manudo, Alex López, dice no ser un «cagón» y espera que cuando se vaya de La Liga sea como campeón nacional.

Aunque brilla con gran nivel en el Apertura 2020, el catracho es uno de los más criticados por gran parte del liguismo, debido a sus fallos en momentos importantes.

López ha cometido dos equivocaciones mayúsculas en las últimos definiciones por el título que ha tenido el León ante Herediano y el Deportivo Saprissa.

En el Apertura 2019 falló un penal que le terminó dando la estrella 28 al Team y en el Clausura 2020, perdió un balón que terminó en gol para el Monstruo.

Esos errores le han dolido bastante al hondureño, que asegura no ser un pecho frío, ya que a él le importa mucho el León y por eso no tiró la toalla.

El hondureño deja claro que en caso de marcharse será como campeón con Alajuelense, ya que ese es su objetivo desde que arribó a la institución eriza.

Alex López conversó con Deportivas Columbia y reveló que la única forma que se terminen las críticas hacia él, es que La Liga gane la ansiada copa 30.

«Porque no soy cagón, a pesar de todas las cosas que me han pasado. Si no me importara el equipo, me hubiera ido. Hubiera sido fácil irme por una de las opciones que he tenido. El día que me vaya espero irme campeón.

De mi persona siempre se van acordar de los errores. Es difícil olvidarlos. Más que todo para la afición, por han sido en momentos clave. Yo no estor para decir tengo tantas asistencias, tantos minutos, tantos pases, yo tengo que trabajar.

Tengo que dar lo mejor de mí. Este peso de encima me lo voy a quitar el día que quede campeón aquí en La Liga», afirmó Alex López a Deportivas Columbia.

El catracho es uno de los referentes del León y en el juego ante Herediano se lució con una extraordinaria asistencia para Jurguens Montenegro, que selló el triunfo erizo por 2-0.