López es uno de los mejores futbolistas del conjunto erizo

Redacción – El volante hondureño erizo, Alex López, asegura que el va a estar feliz en el León hasta que alcancen la ansiada copa 30, que ese les ha negado desde 2013.

López asegura que desde su llegada al León ha vivido una enorme presión y destaca que está trabajando más fuerte para dar la vuelta olímpica con La Liga.

Los casi siete años sin ser campeones han causado una pesada atmósfera y el plantel liderado por Andrés Carevic, quien a base de buenos resultados enamora al liguismo

Para el hondureño la presión en el León va a existir hasta que logren ganar una final y así conseguir la tan esperada copa 30 en los más de 100 años de historia del club.

El catracho es uno de los mejores jugadores del León y asegura que la llegada de Bryan Ruiz ha fortalecido al Equipo de su Gente, que es líder del Grupo A con 15 puntos.

Alex López habló con conferencia de prensa y asegura que solamente estará feliz cuando la institución rojinegra vuelva a gritar «Liga campeón» en el certamen nacional.

«Yo no puedo decir que estoy más feliz, estoy trabajando más fuerte todavía, porque el objetivo siempre va ser lograr el campeonato. Lo que me ha pasado a mí, yo siempre lo voy a tener a presente, porque eso es lo que me motiva para seguir adelante.

Se ha hablado mucho de muchas cosas de mí, me han tirado muy feo y a pesar de todo, yo siempre voy a seguir adelante. Yo no voy a estar feliz hasta que alcancemos la ansiada 30″, afirmó Alex López en conferencia de prensa.

El jugador hondueño ha cumplido una gran labor en la contención del León, ya que le ha tocado asumir esa posición por las ausencias de José Miguel Cubero y Bernald Alfaro.

Ese buen desempeño no ha pasado por alto de parte de los manudos, que han aprovechado las redes sociales para elogiar el buen momento de López con La Liga.