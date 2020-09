Protestan para pedir respuesta al gobierno sobre sus peticiones

Sector ha sido testigo de suicidios y hambre por crisis económica

Redacción- Personas dedicadas al transporte de estudiantes en el país realizan una vigilia en las afueras de Casa Presidencial desde este pasado 8 de setiembre.

Anatrans, agrupación que agremia a trabajadores del sector de transporte estudiantil y especiales, organizó esta vigilia con el propósito de pedirle al gobierno que se les permita circular en tiempos de pandemia en los que no pueden dar servicio a estudiantes.

«Aquí frente a Casa Presidencial tenemos a algunas madres con niños que dicen que aquí hay comida y en la casa de ellas no tienen, que aquí se come mejor que en casa», comentó Jesús Campos, representante de Anatrans a AM Prensa.

Según contó Campos, esta situación, sin percibir en algunos casos algún tipo de ingreso, ha generado que compañeros del sector se hayan suicidado o intentado hacerlo, otros han perdido sus unidades por deudas, entre otros graves episodios.

Para el vocero del grupo, el que no se les permita circular para realizar otros servicios como turismo, o viajes especiales en momentos donde no pueden hacer otro tipo de actividad para sostenerse, «es inaudito».

Por ello, piden al Consejo de Transporte Público (CTP) respuestas a su petición. El grupo cree que la pandemia es una excusa para impedirles hacer viajes especiales.

Anatrans está de acuerdo en la aplicación de protocolos sanitarios para realizar viajes turísticos, el grupo asegura que los cumplirán como corresponde.

Ante la modalidad de clases a distancia, el Ministerio de Educación Pública (MEP) brinda un subsidio a los transportistas bajo contrato, los cuales representan cerca de un 15% de la fuerza laboral del sector.

El 85% restante, son transportistas privados que viven de la mensualidad que los padres de familia les pagan al contratar sus servicios.

Es decir, hay una cantidad mayoritaria de personas dedicadas a esta actividad con nulo ingreso en momentos difíciles de pandemia.

Representantes de Anatrans y del Consejo de Transporte Público (CTP) se encuentran reunidos este jueves para determinar qué sucederá con la petición presentada.

ACTUALIZACIÓN: El CTP informó hace pocos minutos que se permitirá la circulación de cerca de 5 mil transportistas de estudiantes, pero se deberá definir cómo podrán operar las unidades y bajo qué parámetros.

Esta tarde en junta directiva se discutirá el tema. Lo más probable es que se les permita circular los fines de semana para realizar excursiones y entre semana para actividades personales.