Redacción- Ariel Lassiter destaca con importante participación en victoria 2-1 del Houston Dynamo ante el Sporting Kansas City en la MLS.

El veloz delantero nacional no logró colarse entre los once estelares de su equipo para enfrentar a los de Kansas, en el juego válido por la octava jornada de la MLS.

Esto causó sorpresa en los seguidores del Dynamo pues Lassiter había cumplido de gran manera en el juego cuando entró como variante y consiguió un doblete.

La escuadra del tico no tuvo su mejor arranque, pues desde el pitazo inicial se vio un cuadro totalmente desdibujado y sin ideas claras en el terreno de juego.

Los visitantes aprovecharon esto para encimarse y aprovechar los espacios que estos dejaban y así tratar de enviar el balón al fondo de la portería que defendía Marco Maryk.

Sin embargo a los 30 minutos de juego, la suerte de Houston se terminó y mediante un rebote dentro del área que aprovechó Erik Hurtado el equipo visitante colocó el 0-1.

Para la etapa complementaria la posesión del balón se equiparo para dar un mejor espectáculo en el encuentro.

Cuando se cronometraba el minuto 57 ingresó el costarricense y con ello las oportunidades de emparejar el marcador incrementaron.

Tanto así que al minuto 59 por intermedio de Alberth Elis el marcador se emparejó y el encuentro tomó un nuevo aire más entretenido y emocionante para los aficionados.

A la altura del minuto 76 Lassiter estuvo cerca de colocar el segundo tanto a favor de los suyos, cuando este envió un tiro al marco que finalizó en un saque de puerta.

Al 85 Mauro Manotas marcó el segundo gol para el Houston Dynamo, dándole vuelta al tanteador y acercando a la escuadra del tico a una nueva victoria.

El juego terminó con la victoria 2-1 en el tablero y dejando muy buenas impresiones del tico en el encuentro, que con sus actuaciones lucha por un puesto en la alineación estelar.

