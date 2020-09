Ugalde suma dos goles en Europa

Redacción – Bryan Ruiz duda que jugar en la segunda división de Bélgica sea lo mejor para Manfred Ugalde, que estampó su firma con el Lommel SK.

El Capi asegura que el delantero nacional de 18 años está en una muy buena liga, pero no cree que una categoría de plata sea lo más indicado para un adecuado desarrollo.

A sus 35 años, Bryan es un voz autorizada del fútbol nacional y le pide a las jóvenes promesas quedarse al menos dos o tres años jugando regularmente en el país.

Ruiz cree que es importante para ganar confianza y así tener un roce profesional dentro de una liga de menor nivel a la que se van a encontrar en el viejo continente.

Lea también: Roy Miller consigue equipo en el último día de inscripciones en el mercado de fichajes

El volante deja claro que un joven de 17 o 18 años no significa que pueda salir, pero que tenga claro donde quiere ir a jugar para terminar de aprender y formarse.

Ante ello, el Capi puso de ejemplo a Ugalde, quién se marchó por cumplida la mayoría de edad. El formado en Saprissa ya suma dos goles en cuatro partidos en Europa.

«Dentro de lo que yo viví y he visto que es importante tener esos dos o tres años de competencia aquí en Costa Rica para ganar confianza y tener un primer roce profesionalmente hablando dentro de una liga menor, de lo que se encontrara en Europa.

Para mí es importante, también un jugador de 17, 18 o 19 años no significa que no pueda salir, pero también es importante que se sepa donde ir, donde pueden terminar de formarlo. Voy a poner el ejemplo de Manfred Ugalde. Se va a una liga y creo que es buena.

La liga Bélgica es buena para madurar y para aprender, no sé si haber ido a la segunda división sea lo mejor, pero la liga le va ayudar a mejorar, va depender mucho de él, ojalá que lo guíen bien. No es irse solo por salir e ir a ganar un poquito más.

Un técnico que tuve me lo dijo de joven, que se no se vaya por la plata, váyase por el fútbol, por lo que pueda aprender, lo hice así y gracias a Dios me fue bien, entonces va un poquito por ahí y ojalá tengan dos o tres años participación constante en Costa Rica», afirmó Bryan Ruiz en conferencia de prensa.

La posición de Bryan Ruiz se da en un momento donde Ugalde goza de mucha confianza, ya que suma 222 minutos en la temporada y ha cumplido con un buen nivel.