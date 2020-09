Hernández es dirigido por La Bala Gómez en Guatemala

Redacción – El portero y capitán de la Selección de El Salvador, Henry Hernández, elogia al Saprissa y asegura que cualquier jugador desearía estar en un club tan grande.

A sus 35 años, el guardián del marco de La Selecta asegura que entre Alajuelense o el Monstruo, elegiría a los morados por ser un club digno de admirar.

Hernández actualmente milita en el Malacateco de Guatemala, donde dirigido por el entrenador tico, Rónald «La Bala» Gómez, quien tiene al cuscatleco como titular en el club.

Los 35 títulos nacionales del Saprissa, tres Concacaf y entre otros trofeos más, son admirados por el capitán salvadoreño, que a nivel de selecciones menores visitó La Cueva.

Es tan grande el respeto del cuscatleco por los tibaseños, que asegura que tuvo la dicha de ir a las graderías del estadio Ricardo Saprissa y sintió un poco de vértigo.

Henry Hernández conversó con AMPrensa.com y eligió a los morados por encima de La Liga, si tuviera el chance de elegir fichar por alguno de los dos clubes.

«He tenido la oportunidad de ver las nuevas instalaciones de Alajuelense, es envidiable, da gusto y que los clubes vean el fútbol como una inversión y lo traten como tal, para el crecimiento y el desarrollo de los jugadores.

Tanto Alajuelense como Saprissa son clubes grandes y han mantenido una rivalidad a lo largo de los años y no solo, dentro de la cancha, si no que en título. En cualquiera de los dos clubes que tuviera el chance de estar, me sentiría bien.

Yo tengo un gol de meta a meta en el estadio Ricardo Saprissa que se lo anoté a Guatemala en selecciones menores. Ya tendría ese antecedente, pero si tengo que elegir uno creo que me inclinaría por el Saprissa.

Cualquiera desea estar en un club tan grande como Saprissa y con la morada puesta. Es un buen club, digno de admirar. Tuve el chance de estar en la parte más alta de las graderías del Saprissa y da un vértigo tremendo (Risas)», afirmó a AMPrensa.com.

Henry no pierde la fe por llegar algún día al Monstruo y asegura que siempre está al pendiente del equipo. Hernández es el primer arquero salvadoreño que juega en el exterior.