View this post on Instagram

Lo importante en la vida es que sepas donde estas y donde quieres llegar; lo único que debemos seguir es el camino entre ambos puntos 💪⚽️🥇 ________________________________ . . . . . #deportes #deportesano #deportemundial #motivacion #portero #nike #justdoit #guantesdeporteros #lovesport #futbolfrever #futbolmundial #deportistas #henryhernandez #sporsalonu #sports #concacaf #fitness #lomejor #thebest #follow4followback #followme #instafollow #photooftheday #love #picoftheday #instagood #siguemeytesigo #instadaily #mundial #internacional