Monstruo visitará a San Carlos el próximo miércoles en juego de reposición

Redacción- Wálter «Paté» Centeno fue claro ante la molestia de su dirigido, Marvin Angulo, quien se molestó por salir de cambio en la victoria del Saprissa 1-0 ante Jicaral.

El estratega del Monstruo fue directo y le recordó al volante del cuadro tibaseño quién es el que toma las decisiones durante los compromisos.

Puesto que el experimentado futbolista dejó en claro su malestar por ser una de las primeras variantes que hizo Paté en el choque del pasado sábado.

Aspecto que parece no molestarle al estratega del actual campeón nacional, quien en el pasado ya había lidiado con este tipo de molestias.

«Le tocó salir, como le tocó salir a otros cuatro compañeros, son decisiones técnicas, creo que Saprissa es prioridad, si salió enojado tiene todo su derecho, pero aquí el que manda soy yo, el que dice quién juega y quién no juega soy yo, porque para eso me pusieron acá, entonces no veo ningún problema, hice un cambio y ya», afirmó Centeno.

Angulo salió de cambio al minuto 73 del tiempo acumulado, esto para darle espacio a David Guzmán quien esperaba su turno desde la banca.

Movimiento con el que el estratega buscaba darle mayor soporte al medio campo del equipo y aguantar el resultado que estaban obteniendo hasta ese momento.

Además de brindarle minutos de juego a Guzmán, quien como el resto de compañeros recién vuelve a la competición tras el aislamiento que tuvo que cumplir la institución.

Lo cual se vuelve urgente para el Monstruo, puesto que tiene un calendario cargado de compromisos durante el presente mes de septiembre.