Baja en casos es una posibilidad entre otros varios escenarios

Redacción- Costa Rica ya habría llegado a alcanzar el pico de la pandemia, lo que significaría varios escenarios para los próximos días, entre estos, una baja significativa de nuevas infecciones.

La tasa R de la Covi-19 en Costa Rica, estimada con los datos más recientes de septiembre 30 de 2020, es R = 0,96 con tendencia a la baja en el mes de setiembre, informó el Centro Centroamericano de Población de la UCR.

Una tasa R= 1 significa que cada generación de casos es reemplazada por otra de igual tamaño; es decir, que la cantidad de individuos infectados no aumenta ni disminuye en el tiempo y el brote se encuentra estacionario.

Si R es menor que la unidad, la epidemia está en camino de extinguirse, pero si es mayor que 1 hay proliferación, la cual será de tipo exponencial a menos que se haga algo para contenerla.

«Costa Rica parece que llegó al pico de la pandemia y ya está en la fase de disminución del número de nuevas infecciones.

Las proyección más plausible de casos para los próximos 30 es claramente esa disminución», indicó el centro.

Sin embargo, esto no quiere decir que ya no estén comprometidos los servicios de salud o que no haya más contagios, pues aún con esta tendencia a la baja, se reportarían diariamente cerca de 500 o 700 casos.

De haber llegado al pico, el cual se alcanza cuando la tasa llega a 1, el país podría presentar estos escenarios: