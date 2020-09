Se burló para luego «disculparse»

Redacción- Miguel “Coco” Mora se burla de sus críticos y olvida que es mejor una mascarilla que un respirador en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El reconocido ventrílocuo tico manifestó su descontento con los trabajadores de varios comercios que lo obligaron a colocarse la mascarilla de forma correcta.

Es importante mencionar que el vídeo de 6 minutos se volvió viral en redes sociales y logró el descontento de miles de personas y hasta una parodia por un usuario en redes identificado como Paulo Feoli.

El vídeo suma ya más de medio millón de reproducciones y miles de reacciones.

«Alguien tiene que levantar la voz. Hoy fue un día que empiezo mi mañana visitando McDonalds La Sabana, me voy con mi señora, dos amigos y su hijo. Yo por lo general no uso mascarilla, no me gusta lo de la mascarilla, no voy a mentir, la mascarilla realmente me ahoga.

Hoy se me olvidó cuando fui a McDonald’s y la señorita que trabajaba en el restaurante me dijo: ‘’muévase, mantenga su distancia’’ «, manifestó.

La mala actitud, es peor que la pandemia. ¿Que nos pasa Costa Rica?*Si es sensible no vea hasta el final* Posted by Coco y Su Pandilla (Oficial) on Wednesday, September 9, 2020

Mora manifestó que durante su travesía en Multiplaza le pasó lo mismo en una reconocida tienda del lugar.

Se debe mencionar que un guarda de seguridad del centro comercial le pidió que por favor se colocara la mascarilla de forma correcta.

Miguel luego de su publicación realizó otro video donde manifiesta que se equivocó e invita a las personas a seguir el protocolo del Ministerio de Salud.