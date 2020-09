Sospechoso fue detenido esta noche de miércoles

Familia espera que esto presione al hombre a decir su paradero

Redacción- La tía de Allison Bonilla, Xiomara Vásquez, habló en exclusiva con AM Prensa luego de la detención del principal sospechoso de la desaparición de su sobrina.

Vásquez aseguró que recibieron la noticia con sentimientos encontrados, además de mucha esperanza de que esto sea un camino hacia su hallazgo.

«Son muchas emociones encontradas, no sabemos si felices, con un dolor muy grande y con mucha desesperación, lágrimas, de todo sentimos», dijo Vásquez.

La captura del sospechoso se dio esta noche de miércoles en la zona de Ujarrás, frente a la casa de un familiar del sospechosos.

El Organismo de Investigación Judicial informó que el hombre es identificado como Nelson Sánchez Ureña, de 28 años.

La familia, tras esta noticia, asegura que espera que el sospechosos se sienta presionado y hable y diga dónde está Allison.

«Esperamos en Dios que esto traiga muchas cosas buenas para nuestra familia y para Allison también, que estamos esperándola tanto tiempo sin saber nada de ella. Esperamos también que Dios toque el corazón de esa persona y que hable por fin para que diga dónde está ella, que es lo que nosotros queremos», dijo la tía de la joven.

Vásquez aseguró que ellos no sabían sobre la detención y fue hasta esta noche que se enteraron de la detención se Sánchez, pues el OIJ no les indica nada para no entorpecer la investigación.

Según la tía de Allison, la joven no tenía ninguna relación con Sánchez, pero conocían a su familia de toda la vida, solo era un conocido.

«Nosotros conocemos a su familia de toda la vida porque vivimos aquí en Ujarrás y es un muchacho que siempre se ha conocido como vecino y conocido nada más», dijo Vásquez.

El sospechoso, según la tía de la joven, siempre se mostró ajeno al caso de Allison, pues a diferencia del resto de sus vecinos, nunca quiso ayudar en la búsqueda.

Para este jueves por la mañana, el sospechoso será pasado a la Fiscalía para que se le tome la declaración indagatoria.