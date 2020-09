Lagos es muy querido por gran parte de la población nacional

Redacción – El delantero nacional, Cristian Lagos, asegura que a veces se siente mal que se burlen por su humilde forma de ser dentro y fuera de las canchas.

Lagos volvió a la primera división tras lograr un acuerdo con Jicaral Sercoba, donde confían en las grandes condiciones del experimentado atacante.

A sus 36 años, Cristian volverá a ponerse los tacos tras pasar un tiempo como vendedor e imagen de la marca Café Rey en el cantón de Pococí, Limón.

El futbolista estuvo varios meses fuera de las canchas, luego de terminar su ligamen con el Municipal Turrialba de Liga de Ascenso desde el inicio de la pandemia.

Durante ese tiempo el atacante no estuvo entrenando y consiguió un trabajo fuera de las canchas, con el fin de llevar sustento a su esposa y dos hijos.

Cristian es una persona calidad, gracias a su personalidad se ha ganado el cariño de un sector de la ciudadanía nacional, aunque eso sí, una parte se burla mucho de él.

Sus errores del pasado lo persiguen a él y su familia. En una entrevista con el programa Al Pie del Deporte, CL9 reveló el calvario que vive junto a sus seres queridos.

«Sinceramente es complicado, no tanto por mi persona, pero a veces uno se siente mal de que se estén burlando de uno. Yo sé que soy un ser humano y me he equivocado en muchas ocasiones a la hora de hablar.

Pero más que todo los afectados han sido mis dos hijos, porque le han hecho mucho bullying en el colegio y en la escuela. Ellos son los que han sufrido. La mayor tiene 16 años y mi hijo menor tiene 11 años. Pero han sido muy afectados por esas burlas.

Usted sabe que uno pasa y no le pone importancia a esas cosas, no voy a mentir y en muchas ocasiones me he sentido mal por medio de eso. Pero siempre trato de poner todo en manos de Dios, pero mis hijos se han visto muy afectados.

Ellos llegan a la casa sufriendo, uno trata de aconsejarlos y darles una palabras de aliento, pero sí han resentido bastante eso», afirmó Lagos al programa Al Pie del Deporte.

El atacante reveló que su arribo se da tras una llamada del presidente de Jicaral, Roy Barrantes, con quién guarda una estrecha relación desde hace un tiempo atrás.

Además, su arribo fue muy bien visto por José Giacone, quién conoce a la perfección todo lo que le puede aportar el ex-jugador del Saprissa, Herediano y Alajuelense.