Los capitalinos son líderes del Grupo B con 7 puntos

Redacción – Cuerpo técnico de cuna saprissista guían al sorpresivo Sporting FC, que en su primer torneo en primera división están haciendo un notable papel.

El club con sede en el estadio Ernesto Rohrmoser viven un gran momento, gracias a que en sus tres partidos suman dos triunfos y un empate, para un total de 7 puntos.

Los josefinos son líderes del Grupo B y demuestran que su ascenso a la máxima categoría no fue obra de la casualidad, ya que cuentan con un largo proceso de trabajo.

De la mano de Randall Row como entrenador y Gerald Drummond como asistente, los capitalinos viven un sueño y a punta de muchos sacrificios están dando de que hablar.

Row y Drummond realizaron una gran carrera en su etapa como jugadores, donde destacaron principalmente en las filas del Deportivo Saprissa.

Esa mentalidad ganadora y valores aprendidos en el club más ganador del país, los han trasladado al Sporting FC, que en la cancha siempre lo da todo en busca del triunfo.

La escuadra de San José han hecho su casa como su mayor fortaleza, ya que han vencido en su reducto a Jicaral Sercoba y los Toros del Norte.

Uno de los más orgullosos de este gran momento con Sporting FC es Randall Row, quién ha dejado claro que su plantel no será el «patito feo» del certamen.

«A veces a la gente le molesta que uno tenga ambición, hubo gente que la semana pasada dije que nosotros no queríamos ser el «patito feo» de la fiesta. Hubo gente que hizo comentarios negativos y creo la persona que se mete a competir debe ser exigente.

Siempre me acostumbre y me formé en un ambiente exigente, eso es lo que yo hago con mis jugadores, que crean en el trabajo. Yo les dije desde el inicio de la pretemporada que íbamos a pelear por clasificar y no íbamos a pensar en el descenso», afirmó Row.

El benjamín ha empezado a callar bocas, gracias al gran plantel con el que cuentan, donde hay jugadores con pasado por equipos grandes del país, que guían los jóvenes.