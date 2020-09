Redacción – El técnico de Limón FC, Luis Fernando Fallas, denuncia que el jugador Kevin Cunningham intentó agredir con una piedra a un directivo caribeño.

Cunningham está en el ojo del huracán, luego de que fuera separado del primer equipo caribeño, aunque eso sí, el jugador todavía tiene contrato con la institución.

Fallas asegura que le dijo al experimentado futbolista que no iba a contar más con sus servicios, ya que para el timonel no es de su agrado su estilo de juego.

Inclusive, el técnico señala que dos semanas antes del inicio de la pretemporada le dijo a la directiva que no quería en el equipo a Kevin.

Pero todo no queda ahí, ya que luego de una reunión del entrenador con miembros de Limón FC, Cunningham se fue a la «Casa Club» e intentó agredir con una piedra a un personero del cuerpo técnico.

Luis Fernando Fallas habló en conferencia de prensa y dejó saber el supuesto hecho que habría realizado Kevin Cunningham.

«Yo fui honesto y claro con los dirigentes. 15 días antes de la pretemporada les dije que conmigo no iba jugar. Fue por una direncia de criterios y yo como técnico tengo el derecho de decir que no me gusta y como se abordó el tema y punto.

Tuve una reunión con Kevin Cunningham y los directivos, estuvieron Reynaldo Parks, Kurt Bernard, don Carlos Pascal, Ricardo Allen y el capitán del equipo. Le hice ver al muchacho que quién le dio falsas esperanzas. Yo quise ser muy claro con él y les dije (a todos los presentes), conmigo no va a jugar.

Se fue a la «casa club» y quiso agredir a un miembro del cuerpo técnico con una piedra. Está de testigo la junta directiva, porque yo puse el altavoz donde me dice (la presunta víctima) que vayan a calmarlo porque quiso agredirlo», aseguró Fallas en conferencia de prensa.