Redacción- ¡Desgarrador! Niña pide ayuda en redes para su padre infectado se está muriendo.

Según el medio Clarín, la joven Melissa Miró vecina de Salta, Argentina, dejó constancia fílmica del motivo de su desgarradora solicitud que horas después se hizo viral en las redes sociales.

«Soy la hija del policia Lucas Matías Miró. Estoy haciendo un pedido de desesperación y urgencia para el traslado de mi papá a una clínica con terapia intensiva», dijo.

La joven recurrió a la publicación de un emotivo y angustiante video redes sociales ante la falta de respuestas que recibió por parte de las autoridades sanitarias luego de que su padre ingresara internado el pasado 11 de septiembre.

El padre de la joven, Lucas Miró, es un efectivo de la fuerza de seguridad salteña de 40 años.

Según su hija, el resultado del hisopado que le practicaron para corroborar si había contraído COVID-19 se lo entregaron a la joven tres días después del ingreso al hospital Papa Francisco. La prueba dio positivo.

«Entró en estado muy grave y lo estaban estabilizando. El 15 de septiembre ya se encontraba muy mal», dijo Melissa en la grabación.

El desgarrador mensaje tiene que ver con la ausencia de camas de terapia intensiva para que su padre reciba la pertinente atención y también con la negación de un eventual traslado.

«Llamaron de la clínica San Roque para llevárselo, pero el doctor Rojas no lo autorizó. Su ART no nos da una solución y nos pide a los familiares que nos encarguemos de conseguirle una cama. Mi papá paga toda su vida una obra social que le da la espalda y no lo ayuda.

Mi papá en estos momentos se está muriendo y nadie hace nada. No quiero que mi papá sea un policía muerto más. Por favor, necesito que me ayuden», manifestó casi llorando.

Cabe destacar que Lucas Miró ingresó en grave estado al mencionado centro de salud acompañado por la propia Melissa.