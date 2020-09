El tico continuaría su carrera en suelo noruego

Redacción – El atacante nacional, Deyver Vega, descarta volver al Saprissa para continuar su carrera en el fútbol europeo, que le abrió las puertas desde el 2016.

Vega no tiene como prioridad volver al conjunto liderado por Paté Centeno, ya que el mismo le expresó a Víctor Cordero su deseo de seguir en Europa.

A sus 27 años, el futbolista logró este pasado 8 de septiembre la desvinculación del Valerenga de Noruega, club donde gozaba de nula regularidad.

A pesar de la difícil situación en su antiguo club, Deyver asegura que sus sueños en su carrera deportiva no los cambiar por nada en el mundo.

«He venido hablando con Saprissa en las últimas semanas, meses, pero como le dije a don Víctor Cordero, mis sueños no los voy a cambiar por nada del mundo. Yo quiero quedarme en Europa», aseguró Vega a Deportivas Columbia.

Aunque los morados se ilusionaban con su posible arribo, las esperanzas del saprissismo se vinieron abajo, luego de que el jugador diera a conocer su posición.

Lea también: Víctor Cordero asegura estar ilusionado por llegada de Frank Zamora al Saprissa

Según el futbolista nacional, ya tiene encaminadas las negociaciones con el Sandefjord Fotball, club que milita en la primera división de Noruega.

«Todavía no hay nada concreto, pero desde hace algunos años he querido integrarme a u club de la capital que no es muy grande, el cuerpo técnico es español, tiene varios 5 o 6 españoles. Estamos viendo que solucionamos y vemos», afirmó a Deportivas Columbia.

El club que podría fichar a Vega ocupa la casilla número 13 de 16 clubes de la máxima categoría nórdica, ya que contabilizan 16 puntos en misma cantidad de fechas.

Su salida del Valerenga se dio con la misión de estar la órbita de La Sele, con el fin de ser tomado en cuenta por Rónald González en las eliminatorias rumbo a Catar 2022.