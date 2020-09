Un amigo fiel para toda la vida

También tiene beneficios sociales y colectivos

Redacción – Dicen que «adoptar cambia vidas», pero solo quienes lo experimentan, saben que es una grata experiencia. En este Día Mundial del Perro Adoptado, ¿por qué adoptar a un perro sin hogar y darle amor por el resto de su vida?

En Costa Rica es común observar a perros rondando por las calles en busca de comida. Muchos de ellos pasan hambre y sed durante todo el año y su situación empeora cuando llega la época lluviosa.

Promover una adopción responsable es parte de los objetivos de diferentes grupos de rescatistas, como lo son las 23 organizaciones que trabajan de la mano con la Telemaratón Canina.

Rescatar la mayor cantidad de perros y gastos que puedan es el trabajo que estas ONG hacen; sin embargo, los recursos no dan a basto.

La fundadora de la Telemaratón Canina conversó con AMPrensa.com para rescatar algunos puntos importantes sobre la adopción de perros -y gatos o cualquier otro animal doméstico que lo requiera-.

«Recordemos que una actividad como la venta de animales puede ser legal, mas no significa que sea ética. Hoy, en el Día Mundial del Perro Adoptado, si no puedes adoptar, sé casa cuna. Si no puedes ser casa cuna, dona. Si no puedes donar, da transporte. Si no puedes dar transporte, sé voluntario, edúcate y actúa», reflexionó Medrano.

¿Por qué adoptar un animal?

Menos sobrepoblación

La presencia de perros y gatos en la calle, puede provocar que haya una sobrepoblación en ciertas zonas. Normalmente no están castrados y ellos responden a sus comportamientos naturales, lo que trae más animales abandonados en el país. Adoptar permite un control sobre esta problemática.

2. No se apoyan criaderos

Algunos criaderos son responsables de enfermedades y maltratos hacia los animales, en especial para las perras que deben cargar a sus crías, luego llega el parto y posteriormente en período de lactancia.

Muchas de ellas presentan problemas como cáncer por falta de castración, sus mamas se lastiman y su tamaño aumenta y algunas hasta pueden morir en el parto. En la adopción, está dando la oportunidad a perros con menos posibilidades.

3. Los animales son muy agradecidos

Dicen que no hay animal más agradecido que un perro adoptado. Al hacerlo parte de la familia, llegan a responder de una forma muy conmovedora con su nuevos compañeros de vida.

Como todo perro, pueden cometer travesuras, pero siempre serán esa fiel compañía que no abandona.

4. Compañía

Muchas personas optan por adquirir mascotas para tener compañía. Es por eso que adoptar una mascota es una excelente opción. Los perros son los animales de compañía por excelencia y estarán a su lado, lo seguirán por todo lado y alegrarán el ambiente de su hogar.

Otras razones

Según la fundadora de la Telemaratón Canina, Marilu Medrano, adoptar una mascota genera beneficios para la sociedad y no solo para un animal.

Además, ella expone los siguientes puntos:

Ética social e inclusión

«Cada vez vemos más animales en las calles, esto dice todo sobre el comportamiento que tenemos como sociedad y el tipo de gobernantes que escogemos. Una sociedad sana pide a sus gobiernos locales programas educación de Bienestar Animal, control de venta de animales y legislación. No todo el trabajo debe recaer en las organizaciones como la nuestra», indicó la rescatista.

2. Genera empatía, confianza y responsabilidad

«Adoptar un perro crea un lazo donde un cuida del otro, un efecto positivo en los niños, ya que los hace preocuparse por el bienestar de este, a leer otro tipo de lenguaje más allá de las palabras, generando sentimientos de respeto hacia los animales y la naturaleza».

3. Es una terapia

«Tiene efectos terapéuticos, ya que una mascota en casa es un amigo con quien compartir sentimientos de tristeza, rabia o desconcierto ante una gran tragedia puede hacer bastante menos difícil de procesar el asunto».

4. Apoyo a organizaciones sin fines de lucro

«Apoyás para que puedan seguir rescatando animales que han sufrido todo tipo de maltrato, especialmente los que pasado toda su vida en las calles, viejitos, con alguna discapacidad, estos animales nunca han sentido amor de familia».

Aunado al beneficio de no apoyar, los criaderos, Medrano resalta que en su ONG han tenido casos de hembras en muy mal estado, luego de haber dado a luz a gran cantidad de camadas y que permanecen encerradas cuando no están en celo y no pueden reproducirse.

«En los criaderos, los animales son maquinas productoras de cachorros, las perras viven enjaulas, son cruzadas durante toda su vida. En nuestra ONS hemos recibido animales de criaderos que no se vendieron, enfermaron y no van a pagarlo, o la perra esta muy vieja por lo tanto si no los recibimos los duermen», agregó.