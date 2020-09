GRAN CARAVANA NACIONAL DE RELEVOSLa APSE en conjunto con el movimiento social y sindical invitan a la gran caravana regional de relevos que iniciaremos este 7 y hasta el 15 de setiembre a lo largo y ancho de todo el país, con el Lema: "Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende".En moto, en bicicleta, en autos. Acompáñenos en el recorrido de la independencia.Lunes 7 Ciudad quesada y zona Norte,.Martes 8 recorreremos Guanacaste iniciando desde la Cruz en ruta Nicoya y Cañas.Miércoles Puntarenas centro, con camino a la zona de occidente.Jueves 10 de setiembre Limón, iniciando en Talamanca.El 11 de setiembre estaremos iniciando el recorrido en Guápiles y Turrialba paralelamente.Cerraremos gran caravana el día 15 de setiembre en un gran recorrido en el Centro de San José en conmemoración de la Independencia.No mas recortes, no más precarización laboral, no a la venta de activos del Estado.Que paguen los ricos como ricos.Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende ¡APSE SI LUCHA!

Posted by APSE Informa on Saturday, September 5, 2020