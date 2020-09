Gobierno local en San Rafael de Heredia dice NO a más impuestos

Redacción- Varios sectores se han posicionado en contra de las medidas propuestas por el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual incluye un nuevo paquete de impuestos que deberán pagar los costarricenses.

Los gobiernos locales se han manifestado en referencia a los anuncios que realizó el Ejecutivo este pasado jueves.

Uno de estos es el de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Verny Valerio, quien catalogó de «insensato» y como «una grosería» la medida que busca imponer un nuevo impuesto inmobiliario.

«Se encienden las luces de alarma en el sector municipal, yo personalmente estoy muy preocupado y afligido porque he leído y analizado la propuesta y me he dado cuenta que el gobierno pretende triplicar lo que cada uno de nosotros pagamos por nuestros bienes inmuebles», expresó Valerio.

Posición del Alcalde de San Rafael, en relación con la intención del Gobierno de TRIPLICAR el impuesto a las propiedades. Posted by Municipalidad de San Rafael de Heredia – Página Oficial on Friday, September 18, 2020

Propuesta de gobierno:

«Se propone el aumento del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 puntos porcentuales y la eliminación de exoneraciones a cooperativas, salario escolar, rentas de capital y SUTEL, entre otras», se indica en la propuesta que presentó el Ejecutivo al FMI.

OTRAS:

Medidas fiscales permanentes y temporales

Tributo a las transacciones electrónicas y cheques como parte de las 9 medidas fiscales temporales en ingreso, gasto y activos.

Con esto se cobrará durante cuatro años una pequeña tarifa a todas las transacciones bancarias y de valores. Los dos primeros años será del 0,3%; es decir en una transacción de ¢10.000 se pagará ¢30 y en una de ¢100.000, ¢300.

En los siguientes dos años, el cobro se bajará a un 0,2%; o sea, se pagarían ¢20 en una transacción de ¢10.000 y ¢200 en la de ¢100.000. Se proyecta que con este impuesto se pueda financiar lo que se dejará de recibir por cargas sociales y la reducción de la deuda pública.

Otra de las medidas temporales es el impuesto extraordinario sobre la renta a salarios (y pensiones), utilidades y remesas al exterior.

En el caso de los salarios, este tributo extraordinario no afectará a salarios menores de ¢840.000. ¿En qué casos aplica? Se cobrará un 2,5% adicional a los ingresos mayores de ¢840.000, un 5% extra para ingresos superiores a ¢1.233.000 y un 10% adicional a los ingresos superiores a los ¢4.325.000.

En cuanto a las utilidades, no aplica para aquellas personas o empresas que no perciban utilidades. En el caso de las personas físicas con actividades lucrativas aquellas que tengan rentas netas mayores a los ¢3.638.000 se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales a 10 puntos porcentuales en el último tramo.

A las personas jurídicas con una renta bruta superior a los ¢109.228.000, se le aplicará una tarifa adicional del 6 puntos porcentuales sobre su utilidad neta.

Para aquellas personas jurídicas con ingresos brutos inferiores a ¢ 109.228.000, por los primeros ¢5.143.000 de utilidad neta se les cobrará una tarifa adicional que irá aumentando progresivamente de 2,5 puntos porcentuales en el primer tramo, a 10 puntos porcentuales adicional en el último tramo.