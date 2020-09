Especialista en salud mental atenderá a contagiados deprimidos del San Juan de Dios

Pacientes pintan, bordan, cantan, se comunican con su familia y logran una sensación de tranquilidad.

Redacción-El aislamiento que sufren los pacientes internados por el Covid-19, provoca que se sientan deprimidos al estar incomunicados.

Por ello, el Hospital San Juan de Dios empleó una enfermera especialista en salud mental de manera que se pueda brindar una atención más integral a los pacientes contagiados.

Viriam Mejías Padilla, directora de enfermería, dice que el aislamiento provoca que estos pacientes se sientan deprimidos al estar incomunicados lo que hace necesario un abordaje desde salud mental.

“Ellos no tienen contacto con la familia, ni con la sociedad cuando están internados, además el personal de salud está todo cubierto por el equipo de protección personal y solo le pueden ver los ojos, esto genera sufrimiento en estos usuarios”, agregó Mejías.

Por su parte Ericka Badilla, enfermera en salud mental y psiquiatría del hospital San Juan de Dios, explicó que el ser humano es cuerpo, mente y espíritu, y de ahí la importancia de ofrecerle a estos pacientes un atención integral.

Dentro de las estrategias Ericka trabaja con el hemisferio derecho del cerebro que es donde está la parte creativa, estimulando el componente sensorial, para esto utiliza pinturas, crayolas, entre otros.

“En un papel hacen una figura humana, un árbol, algo simbólico que responde a una pregunta generadora, ¿cómo me siento hoy?, esto les permite expresar por medio de algo abstracto como lo es una mancha de pintura sus sentimientos, y así empezamos a conversar y a fortalecer la parte mental y emocional” explicó la enfermera.

De acuerdo con la especialista “estos pacientes llegan al hospital muy afectados, no solo en la parte física, para ellos estar en el hospital es una incertidumbre, no saben si lograrán superar la enfermedad, no tienen información de su familia, todo lo que les importa está fuera de las paredes del centro médico”.

Las sesiones de salud mental son grupales e individuales y se realizan una vez por semana en cada salón. El hospital San Juan de Dios tiene en promedio 86 pacientes en salones covid, que no son de cuidados intensivos, y esto les permite interactuar.