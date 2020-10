Será válida a partir del 1° de octubre

Redacción – Los trabajadores que deben circular en vehículo durante la restricción sanitaria, deben solicitar una nueva carta a su patrono para utilizarla a partir del 1° de octubre y por dos meses.

Es decir, el 30 de noviembre será el último día de su validez.

Los colaboradores pueden portar la carta en físico o en digital, ambos formatos deberán ser aceptados por el oficial de tránsito mientras cumpla con lo establecido.

Además, es obligatorio que presenten el carné institucional o empresarial, adicional a la carta.

Para descargar la planilla de la carta, haga click a este documento: Carta de restricción vehicular octubre-noviembre

Trabajadores independientes

En el caso de las personas trabajadoras independientes, deberán portar y presentar un documento físico o digital de respaldo sobre sus labores o la actividad ejercida que justifique su movilización en alguna de las franjas horarias que están establecidas como restringidas.

LEA TAMBIÉN: Multas por conductas peligrosas en carretera aumentan este 2020 pese a restricción

De viajar sin los permisos laborales respectivos, las autoridades pueden quitarle las placas y multarlo por ¢110 mil.

Estas disposiciones se establecen de acuerdo al decreto 42485-MOPT-S, el cual reforma los decretos ejecutivos anteriores.

Restricción

La restricción que rige en octubre será igual que la del mes de setiembre.

En los cantones con alerta naranja y amarilla, se podrá circular de lunes a viernes de a 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y sábado y domingo de 5:00 a.m. a 8:00 p.m. Salvo la lista de excepciones, no circulan: