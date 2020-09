Se realizará el 14 de setiembre, día feriado

Redacción- El Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) prepara una manifestación regionalizada que se realizará en los próximos días.

La protesta será el 14 de setiembre, día libre por el traslado del feriado del 15 de setiembre, Día de la Independencia.

kenneth Sánchez, vocero de esa agrupación, indicó que la molestia se genera principalmente por la desigualdad, que asegura, se da en la modalidad de clases a distancia.

«En los colegios y escuelas se saben que hay computadoras, entonces que le den computadoras a los estudiantes que de verdad las necesitan.

A los estudiantes que no tienen internet, no tienen acceso a aclarar dudas con los docentes, porque los que sí tienen, pueden hacerlo», dijo Sánchez a AM Prensa.

La manifestación regionalizada se realizará a las 9 de la mañana. El grupo espera una participación importante de personas.