Faerrón es uno de los jugadores con más proyección en La Liga

Redacción – Con solo 20 años, Fernán Faerrón pule sus cualidades al lado de experimentados jugadores de La Liga, que guían al joven por buen camino.

Faerrón es uno de los jugadores con mayor proyección del León. Por ello, Adolfo Machado, Junior Díaz y Bryan Ruiz, lo aconsejan en los entrenamientos y partidos.

El joven defensor asegura que siempre intenta aprender al lado de los hombres de más rodaje, que le dan una mano para poder mejorar sus deficiencias.

Los que más se le acercan a Faerrón son Díaz y Machado, quienes también juegan en la zona baja. Los mismos le han dado tips de liderazgo y de como estar bien en la cancha.

Pero no solo estos experimentados zagueros le dan la mano a Fernán, ya que el Capi también apoya mucho al juvenil, que con los consejos se Ruiz siente más seguridad.

Esos consejos han hecho que el futbolista se sienta capacitado para pelear un lugar en la formación estelar del León y así poder consolidarse en el plantel liderado por Carevic.

«Aquí siempre intento aprender de los de más experiencia, tengo a mi lado a Junior Díaz y Adolfo Machado, que son jugadores mundialistas, más que todo el liderazgo, el dirigir en la cancha y el estar bien en la cancha.

También me he acercado a Bryan Ruiz, que me comenta y me apoya mucho, me da mucha seguridad en el juego. Se han complicado los últimos partidos, pero se juegue bonito o feo, siempre van a llegar muchas críticas, la prioridad es ganar sea como sea».

El juvenil está listo para volver a la acción con Alajuelense, luego de haber sido expulsado ante Herediano y cumplir una sanción de dos partidos.