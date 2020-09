Capitán del Monstruo ha mostrado su polifuncionalidad bajo las ordenes de «Paté»

Redacción- Los fichajes realizados por el Saprissa en zona defensiva le han permitido a Michael Barrantes retomar su puesto en la contención.

El veterano futbolista es uno de los líderes es una pieza clave en el engranaje del Monstruo desde la llegada de Wálter Centeno al banquillo.

Por lo que Barrantes ha sido colocado en distintas zonas del terreno de juego de la mano de «Paté», quien confía en la calidad del número 11 de los morados.

Inclusive el pasado sábado entró de variante para hacer de enlace entre el medio campo y la parte ofensiva del equipo.

No obstante, en el pasado también fue utilizado en la línea de defensores, debido a los errores y dudas que dejaban zagueros naturales.

«Hoy por hoy el equipo está bastante sólido en zona defensiva, tenemos compañeros que suplen esa posición, pero para ser sincero es una posición que me gusta jugar, me siento cómodo, pero como siempre, yo respeto las decisiones del cuerpo técnico, lo vuelvo a repetir, ya tenemos bastantes compañeros en la zona defensiva, entonces por ahí puede ser que me toque jugar más mi posición natural que es la de contención, pero también es raro porque hoy (pasado sábado) entré más de ’10’, más cerca de Frank Zamora cuando estaba y después de Johan Venegas, como un ’10 falso’, entonces tengo que estar preparado porque el cuerpo técnico puede sacar alguna sorpresa, pero tranquilo, contento con el trabajo del equipo y por los tres puntos» aseguró el capitán morado.

Barrantes ahora intentará ayudar con su entrega y liderazgo al Saprissa en el choque del próximo miércoles cuando reciban la visita de Cartaginés.

Choque de gran relevancia, debido que ambas escuadras solo se encuentran separadas por un punto en la lucha por el primer puesto del grupo B.