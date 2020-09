Redacción- Francisco Calvo y el Chicago Fire resurgen de las cenizas para sumar importante victoria 2-0 ante el Atlanta United.

El defensor nacional sigue de la mano con las victorias en suelo norteamericano, donde en jornadas anteriores se posicionaron como el peor equipo de la MLS.

Razón por la cual el Chicago alineó a todas sus figuras para hacerle frente al compromiso ante el Atlanta United, resaltando la figura de Calvo como el portador de la banda de capitán.

Con el pitazo inicial llegaron las buenas jugadas por parte del equipo del tico, quien rápidamente se encimó al área rival.

Dichas jugadas rindieron frutos cuando se cronometraba los primeros siete minutos de juego, pues Fabian Herbes abrió el marcador para darle la ventaja 1-0 al Chicago.

Enjoy it, boys :') pic.twitter.com/vupVG3eO1l

No satisfechos con la anotación, a la altura del minuto 39, Robert Beric amplió la diferencia en el tablero, colocando el 2-0 en los cartones.

Para la segunda mitad el equipo visitante saltó al terreno de juego con la mentalidad de emparejar el tablero, sin embargo, se encontraron con un muro defensivo liderado por Francisco Calvo.

De esta forma el equipo del defensor nacional, logró sumar su segunda victoria al hilo, que lo ayuda a abandonar la última casilla de la tabla y ubicarse en la décima posición.

90 minutes. Everything we got.

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) September 27, 2020