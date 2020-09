Ledezma asegura que nunca habla de fútbol con su hijo

Redacción – El recordado atacante nacional, Froylán «El Cachorro» Ledezma, pide que no se le compare a su hijo con él y su pasado como futbolista.

Ledezma dio una entrevista a la página «Centenario de Leyendas», donde dejó ver su lado como fiel seguidor al Equipo de su Gente, el cuál sigue a muerte desde niño.

Su calidad en sus días como jugador lo hicieron brillar en su carrera. Es el futbolista más caro de la historia en ser vendido desde el fútbol tico al exterior.

En 1997 el Ajax de Holanda pagó $5 millones. Ese dinero ayudó de gran forma a Alajuelense, que siempre ha sido la casa del «Cacharro» que vive alejado del fútbol.

Lamentablemente por desafortunadas decisiones, Ledezma no tuvo éxito. Incluso, Ajax lo ofreció a prueba al FC Barcelona en 1998 y jugó tres partidos de pretemporada.

En su paso como profesional, Froylán también militó en Paraguay, Austria, Grecia, Alemania y en el fútbol nacional. Además, vistió la camiseta de La Tricolor.

A sus 42 años, el ex-jugador se toma con calma lo que sucede en el deporte y pide a los aficionados no comparar a su hijo, Juan Pablo con su persona.

El hijo del «Cachorro» ya destaca en la divisiones menores de Alajuelense, donde ya demuestra todo su talento y calidad en el deporte.

Incluso, muchas personas que lo han visto jugar, aseguran que «JP» cuenta con el talento de su padre en el equipo Sub-15 de La Liga.

Ante ese tipo de comparaciones, Froylán Ledezma fue claro y asegura que él nunca le habla de fútbol a su hijo y aprovecha para conversar de otros temas.

«Yo a mi hijo no le hablo nunca de fútbol. Hablamos de otras cosas. Él tiene que disfrutar y no presionarse. ¡Es un chiquito!. Si llega a destacar que sea por él y no por mi. Por eso a mí no me gusta que estén comparando que aquí que Froylán… Juan Pablo es Juan Pablo y Froylán es Froylán», aseguró el ex-jugador a Centenario de Leyendas.

El liguismo espera ver al hijo de Froylán dentro poco tiempo en el primer equipo, ya que muchos consideran que tiene la calidad de sobra para estar en un futuro en el club.