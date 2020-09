Actos se dieron durante todo el juego entre los Toros del Norte y Saprissa

Redacción- El informe arbitral suministrado por el central Ricardo Montero, del encuentro entre San Carlos y Saprissa revela una serie de insultos por parte del gerente general, Luis Carlos Chacón, hacia los árbitro.

El directivo de los Toros del Norte fue el protagonista de una serie de actos anti futbolísticos en el encuentro ante el Deportivo Saprissa.

El árbitro central Ricardo Montero fue claro en reportar todos los incidentes que se dieron durante el compromiso en el que ambas escuadra empataron 1-1 en el marcador.

Inmediatamente terminado el juego, Montero se acercó a los micrófonos de Deportivas Columbia para denunciar los actos que el señor Chacón había estado realizando entre ellos el haberle lanzado un vaso de vidrio.

Mismo que de no haber impactado las barandas del estadio hubiera atentado contra la integridad física del silbatero o algún miembro de los equipos, acto que es reprochable en el fútbol nacional.

Además el central del encuentro, manifestó en el reporte oficial que Luis Carlos Chacón, estuvo durante el encuentro gritando improperios al cuarteto arbitral y a los integrantes de la escuadra visitante.

Tales como tratarlos de «muertos de hambre», «árbitros morados», entre otros que se especifican en el informe.

Dejando entrever la gran cantidad de ofensas recibidas durante el partido entre Asociación Deportiva San Carlos y el Deportivo Saprissa.

Cabe resaltar que el árbitro del encuentro reportó los hechos con el comisario de la UNAFUT, el cual le llamó la atención al gerente, sin embargo, este hizo caso omiso a las indicaciones dadas.

Por otro lado, el directivo sancarleño no se quedó en silencio y brindó declaraciones donde deja ver que ya pidió las disculpas del caso.

«No oculto nada, hoy llamé a la Comisión de Arbitraje, si me equivoque pido disculpas. Yo mandé un mensaje a los árbitros, no sé porqué se le da tanta historia, es futbol, es caliente, no sé qué más sigue», sentenció Luis Carlos Chacón.

Sin embargo, cabe resaltar que Luis Carlos Chacón podría ser sancionado por parte del Comité Disciplinario, ya que el caso fue elevado a manos de ellos para que se encarguen de tomar una decisión por lo hechos reportados.