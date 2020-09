Redacción- La reconocida presentadora Glenda Peraza compartió un emotivo mensaje en sus redes sobre la muerte de su madre.

Glenda reveló hace un tiempo en redes sociales que su madre tenía un cáncer terminal en el cerebro, de los más severos y dañinos. El 1 de septiembre la modelo anunció el fallecimiento de su madre, Ana Isabel Peraza.

LEA TAMBIEN: Jafet Soto responde a quienes le dicen «Carelitro»: «Yo no tomo, tengo un problema cardíaco»

«El luto es un subí baja de emociones que a veces te mata y te carcome por dentro tanto como ver agonizar a quien es tu otra mitad, sólo el que lo vive lo puede entender y respetar.

No creas que porque me ves sonriente, trabajando, continuando no estoy en pedacitos por dentro pero precisamente esa que se fue me enseño a seguir recogiendo los pedazos de alma del mismo suelo y seguir, con la frente en alto, más fuerte que nunca, intentando cuidar de los que amo.

Pero Dios sí sabe que no hay un solo día que no te piense, que no desee tocarte, escucharte reír, pedirme algo rojo para realzar tu belleza, comer de tus arepas y tus manjares como solo una madre las sabe hacer, abrazarme y decirme eres mi corona, mi orgullo, gracias por decirme gracias por cuidar de Kianny como lo hiciste: nunca te dije como criarla porque siempre supe que la ibas a formar con nuestros valores y fortaleza.

Te extraño Ma y mucho quiero despertar y correr a verte aunque los últimos días ya no estabas aquí.

Por más buen hijo que se intente ser jamás será suficiente para uno porque la madre es el hilo más sagrado después De Dios que existe.

Te amo mi valiente, mi ingobernable, mi fuerte, mi mejor ejemplo a seguir, me enseñaste a escogerme, a vivir intensamente sin importar el que dirán, a defender de quien sea en lo que creías y escogías amar, siempre señora y qué señora una diva entre todas», dijo.

La guapa modelo manifestó que el día del fallecimiento de su madre ella la despidió junto a sus hermanos Orlando, Jehivis, su amado esposo Cristopher, sus 5 gatos y los que el COVID-19 les permitió.

«Fuiste bella, con esa belleza diferente a todas porque siempre tuviste con tus pocos recursos y respaldos UN SELLO ÚNICO que nadie te pudo quitar. Ese día el último té veías viva, te pusimos todo lo que amabas, tu ropa, tu labial, tus tacones, tu perfume, tu sello único…como una Orquídea tal y como decías que eras;

“ porque las orquídeas son bellas aún cuando están muriendo”

Ma te necesito y te extraño mi consuelo el saber que estás una en el UNO con nuestro Señor Jesucristo ya nada duele, nada porque eres espíritu, vida eterna ya está carne no te agobia, ni estorba para ser completamente PLENA EN ÉL.

Aquí voy ma… literalmente un día a la vez! Pero te prometo que lo lograré y pronto porque este pasar es muy cortito y no se debe desperdiciar, me enseñaste la RESILIENCIA», comentó.