Redacción- La mamá de Allison Bonilla, Yendry Vásquez, cumplirá su sueño de tener una casa propia gracias a la ayuda de los costarricenses.

Durante la mañana de este 06 de septiembre el Alcalde de Cartago, Mario Redondo, pidió ayuda a los ticos para cumplir sueño de Vásquez.

“Hablando con doña Yendry Vásquez, madre de Allison Bonilla, nos dice que su sueño siempre fue tener una casita.

¿Qué les parece si entre todo el país le ayudamos a doña Yendry a lograr esa aspiración?», dijo Redondo es sus redes.

El Alcalde de Cartago, Mario Redondo, luego de su publicacion solicitando ayuda manifestó que próximamente Vásquez contará con su propio hogar.

Mario Redondo comentó que ya tienen el ofrecimiento de la Fundación Costa Rica-Canadá y de su gerente de ayudar con el lote y la construcción.

«Hace una hora propuse una campaña para unirnos a apoyar a una madre de familia que ha vivido una situación muy difícil estos meses por la desaparición de su hija.

Alguna gente lo comprendió y afortunadamente en una hora logramos el apoyo necesario para cumplir lo planteado», dijo Redondo.

Se debe mencionar que Mario Redondo comentó que otras personas muy tristemente lo usaron para discusiones sin sentido.

«Quiero aclarar que proponer una campaña en apoyo a una madre, no significa que a uno no le preocupen los demás, o no desear lo mejor para otras familias.

Uno quisiera todos puedan vivir bien y se le pueda tender la mano a todo el que lo necesita. Esa ha sido mi lucha toda la vida», agregó.

Mario Redondo agradeció a todos los costarricenses que ayudaron a cumplir el sueño a la madre que tiene meses sufriendo en la búsqueda de su hija.

Se debe dejar claro que Yendry Vásque nunca solicitó una casa y lo que ha manifestado en reiteradas ocasiones es que era un sueño de hija y madre.

Es importante resaltar que esto es una muestra de apoyo y solidaridad ante el difícil momento que atraviesa, puesto que su hija habría sido asesinada.

Bonilla desapareció cuando regresaba a su casa en Ujarrás, luego de recibir lecciones en el colegio nocturno de Cachí, en Cartago.

El sospechoso es un hombre de 28 años a quien las autoridades judiciales identifican como de apellidos Sánchez Ureña.

Sánchez es vecino de Ujarrás, la zona donde desapareció Allison el pasado 5 de marzo por la noche.