Medford segura que los que critican no saben nada de futbol

Redacción- Hernán Medford fiel a su estilo le mandó un claro mensaje a los críticos del Cartaginés, que se enfocan en buscar lo negativo para no darle los méritos correspondientes.

En la conferencia de prensa el experimentado estratega le envió un contundente mensaje a aquellas personas que se no le dan el mérito suficiente al cuadro brumoso.

Motivo por el cual les recomendó dedicarse a ver otros deportes, ya que enfatiza que de futbol no tienen conocimiento, esto al no aceptar que el Cartaginés viene con una serie de resultados positivos.

«A los críticos ni caso les hago, porque el que nos critique en esta etapa quién sabe qué estará viendo, estará viendo béisbol o básquetbol porque criticar a Cartago no hay por donde.

Nosotros venimos casi desde el torneo pasado jugando bien eso está claro, el que critica es porque de futbol no sabe, que se dedique a ver básquetbol. Obviamente sabemos que si hubiéramos sido otro tipo de equipo hablarían mucho mejor de nosotros.

Pero como es Cartago que a veces tratan de minimizar o se asustan de que puede ser un equipo que complique a otros no nos dan el mérito que merecemos».

De esta forma el técnico de los blanquiazules considera que al equipo de la Vieja Metrópoli se le trata distinto a las escuadras tradicionales del fútbol tico.

Por otro lado, Medford opta por decirle a su plantel que no se enfoque en los comentarios que buscan perjudicarlos; y que hagan oídos sordos a los mimos.

«Yo le digo a los muchachos que cuando escuchen algo que les conviene hay que retenerlo y cuando no, que les entre por uno y le salga por el otro oído. A los críticos ya saben por donde voy yo me entra y me sale por el otro oído».

De esta forma, el técnico brumoso espera acabar con los comentarios negativos hacia su club el próximo domingo donde buscará volver a puntuar de tres frente al Saprissa.