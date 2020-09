Cartaginés le volvió a ganar al Saprissa

Redacción- Hernán Medford demostró su alegría en la conferencia de prensa tras el gane conseguido ante los morados.

El técnico brumoso salió satisfecho con el accionar de sus jugadores, quienes cosecharon la segunda victoria en el torneo frente al Deportivo Saprissa.

Medford resaltó el gran trabajo que han venido realizando, pues desde la zona defensiva hasta la ofensiva ha sabido leer los juego.

«La característica de un equipo que gana es tener balance, hay que defender desde arriba, si hacemos un gol es desde atrás.

El fútbol es un conjunto, es un equipo con balance que está entendiendo el juego en el momento indicado.

Saprissa siempre complicará pero Cartago lo supero totalmente hoy, yo salgo muy contento con el equipo, todas las zonas del equipo se vieron bien y eso me deja muy tranquilo.

A seguir haciendo las cosas bien, ganamos tres puntos, muy contento con los muchachos pero como siempre lo digo cuando se vengan las criticas a favor o en contra sean objetivos.

No hemos ganado, pero estoy contento con el accionar del equipo. No hemos logrado el primer objetivo que es clasificar, después el segundo, no hemos ganado nada».

Por otro lado, el técnico se refirió al castigo interpuesto por parte de Unafut, y asegura que es persecución en contra de él.

Por consiguiente en tono sarcástico el estratega pide que lo inviten a la fiesta , ya que considera que hay intereses de por medio.

Además enfatizó en que el buen trabajo realizado por sus pupilos no es casualidad y lo pretenden demostrar encuentro tras encuentro.

Por lo que el próximo domingo cuando visiten a la escuadra de Jicaral buscarán volver a sumar tres puntos que los siga manteniendo en lo más alto del grupo.