Los florenses son segundos del Grupo A con 13 puntos

Redacción – El técnico del Herediano, Jafet Soto, elogia la planilla del León previo al enfrentamiento que sostendrán en el Clásico Provincial manudos y florenses.

Soto tiene listo a su plantel para verse las caras en el Morera Soto ante el León, en un compromiso que encierra mucha historia en los últimos años y en la historia.

La visita del Team a Alajuela es de suma importancia, ya que los rojiamarillos tienen la misión de salir victoriosos para acercarse al líder del Grupo A, La Liga.

Los manudos son primeros con 18 puntos, mientras que los liderados por Jafet ocupan el segundo escalón con 13 unidades, por lo que Herediano lo dará todo por el triunfo.

Lea también: Cartaginés es el equipo más afectado por multas por abrazos en celebraciones

Para el timonel de cuadro 28 veces campeón nacional, sus dirigidos han venido desarrollando un buen volumen de juego, que los ha hecho tomar confianza.

Jafet Soto habló previo al enfrentamiento contra el Equipo de su Gente y afirmó que su plantel ha venido jugando bien, pero les ha faltado sostener la idea.

«Es un partido lindo, un Clásico y tiene muchísima historia últimamente, que obviamente necesitamos ganar para acercarnos al líder que son ellos. Hemos tenido una semana muy buena y esperamos terminar bien mañana a las 8:00 de la mañana.

El equipo ha venido jugando bien, ha venido desarrollando un volumen de juego en ciertos momentos del partido interesante, que tal vez no lo hemos podido sostener. Pero es a lo que estamos apuntando, pero por diferentes circunstancias no sostenemos.

Creo que el equipo viene tomando confianza. Alajuela tiene jugadores muy importantes y de mucha experiencia. No me preocupa un jugador, me preocupa el equipo como tal. Respetamos a Alajuelense, pero debemos ir a buscar los tres puntos», afirmó Soto Molina previo al duelo ante el León.

El compromiso entre el Alajuelense y el Tigre florense será este próximo sábado 26 de septiembre a las 8:00 de la noche en La Catedral.