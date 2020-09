Florenses se ubican en el segundo lugar del grupo A con 10 unidades

Redacción- El director técnico del Club sport Herediano, Jafet Soto, insiste en la necesidad de que el nivel arbitral mejore en el fútbol tico.

Los señalamientos hacia los referís son constantes en cada uno de los torneos, por lo que el estratega del Team mantiene su postura de que el arbitraje tiene que mejorar.

Puesto que entre los compromisos de una misma jornada se puede observar la diferencia de criterios que tienen los silbateros para sancionar las acciones.

Inclusive dentro de un mismo partido, como en ocasiones sucede con las amonestaciones o expulsiones de futbolistas pero en un acciones similares no se toma de la misma forma.

«El nivel de exigencia en el tema arbitral tiene que ser total, me contaron que hubo un penal en en juego de Alajuela y un gol que no tenía que contar, pero eso es un tema que tenemos que mejorar todos, me parece también que para un arbitro es muy complicado dar fluidez en un compromiso, puesto que cuando un equipo va ganando pierde tiempo, pero cuando va perdiendo más bien piden tiempo, entonces yo creo que si estamos todos de acuerdo deberíamos jugar más y hacer más intenso el partido y tener más opciones de gol, como lo fue en el primer tiempo», comentó el técnico de los rojiamarillos.

Herediano salió victorioso la tarde de este sábado en la visitan que hicieron ante su similar de Guadalupe FC, pese a que tuvieron que venir desde abajo en el tanteador.

Los florenses ahora sese preparan para enfrentar al Municipal de Pérez Zeledón el próximo sábado en territorio generaleño.