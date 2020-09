Jafet asegura que el árbitro se pone nervioso cuando lo ve a él

Redacción – El técnico del Herediano, Jafet Soto, le echa las culpas al arbitraje de la derrota de 1-0 del Team en Pérez Zeledón en suelo sureño.

Jafet no salió nada contento tras el resultado obtenido en el Valle del General, ya el Tigre florense cayó tras una solitaria anotación de Gabriel Leiva.

La anotación del volante se hizo enorme y fue suficiente para que los liderados por Johnny Chavez demostraran que están más vivos que nunca en el torneo.

Según el timonel, sus jugadores mostraron buen manejo del balón y aún así con 10 hombres tuvieron la pelota, pero sin profundidad y por ello, terminaron perdiendo.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y le tiró con todo al árbitro central, a quien considera que nunca le pita bien al Herediano en los partidos.

«Un penal no se marcó, a los dos minutos ya te amonestan a un jugador, luego vienen dos tarjetas más, la verdad es que él nunca me ha pitado bien a mí, hablando directo, él nunca me ha pitado bien a mí, nunca le ha pitado bien al Herediano.

Es muy difícil para el Herediano ganar un partido cuando está Adrián Chinchilla en la cancha, es muy complicado y podemos ver la estadística de cuántos partidos hemos ganado con Adrián Chinchilla en la cancha, ya lo sabíamos desde el principio.

Si nos mide diferente él, si nos mide totalmente diferente. Es muy fácil con ver el juego, porque los que jugamos fútbol no lo necesitamos ver. Un partido donde la Selección ocupa ritmo de competencia y dura dos o tres minutos en los tiros de esquina, eso es parte de lo que me sorprende, no es una excusa, pero Pérez nos ganó bien», afirmó Jafet Soto.

El Team se quedó con 10 puntos en el Grupo A del Apertura 2020, por lo que buscarán lavarse la cara en la próxima jornada del certamen.